بعد حادث قاعدة فيرفورد.. ضبط عنصر في البحرية البريطانية بتهمة التخابر



وجّهت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تهمة التجسس - لصالح دولة أجنبية - إلى عنصر في البحرية الملكية البريطانية.

وأُلقي القبض على تيدي يونغ (24 عاماً) في منزله بمقاطعة بيدفوردشاير يوم الثلاثاء، ثم نُقل إلى الحجز في لندن.

ويواجه يونج تهماً تفيد بأنه - في الفترة ما بين نوفمبر 2024 ومايو 2025 - "انخرط في سلوك تمهيدي لارتكاب جريمة الكشف عن معلومات محمية، وذلك في مخالفة للمادة 18 من قانون الأمن القومي لعام 2023".

كما يُزعم أنه - خلال الفترة ذاتها - "حصل على معلومات محمية أو نسخها أو سجلها أو احتفظ بها، بقصد أن يعود هذا السلوك بالنفع على قوة أجنبية، مع علمه - أو بناءً على أمور أخرى كان يعلمها وكان ينبغي له منطقياً أن يدرك - بأن ذلك يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها، وذلك في مخالفة للمادة 1 من قانون الأمن القومي لعام 2023".

تجدر الإشارة إلى أن عملية الاعتقال وتوجيه التهم لا ترتبط بالتحقيق الأخير في الحادثة التي وقعت في قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي (RAF Fairford).

وفي هذا الصدد، صرحت القائدة هيلين فلاناغان، رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن (التابعة لشرطة العاصمة)، قائلة: "هذه اتهامات بالغة الخطورة موجهة ضد عنصر في الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة".

وأضافت: "لقد عملنا بشكل وثيق للغاية مع الزملاء المعنيين بالجانب العملياتي في وزارة الدفاع أثناء تقدم التحقيق، وذلك لضمان اتخاذ التدابير المناسبة للحد من أي مخاطر محتملة مرتبطة بهذه القضية".

وتابعت : من المهم الآن تجنب أي تكهنات إضافية بشأن هذه القضية، وذلك لضمان سيرها أمام المحاكم وعدم عرقلة مسار العدالة بأي شكل من الأشكال."

وقد تقرر إبقاء "يونج" رهن الحبس الاحتياطي لدى الشرطة، على أن يمثل أمام محكمة "ويستمنستر" الجزئية يوم الخميس.