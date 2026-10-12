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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: نرجح تورط إيران في استهداف قاعدة "فيرفورد"

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، اليوم الاثنين، أنه من المرجح بشدة أن تكون إيران قد نسّقت المخطط الذي استهدف قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد، مشيرا إلى عزمه فرض عقوبات إضافية عليها.

وقال آندي بيرنهام -في بيان أمام مجلس العموم البريطاني حسبما نقلت صحيفة الجارديان- "سيطلع وزير الداخلية المجلس على مستجدات الحادثة التي وقعت في قاعدة (راف فيرفورد)، ولكن يمكنني تأكيد تقييمنا بأن المؤامرة نُسقت -على الأرجح- من داخل إيران، بل إنها وُجّهت -بشبه يقين- من قبل الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف "لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا، وسنتخذ إجراءات صارمة ضد استخدام إيران للشبكات الإجرامية، مستعينين بكامل نطاق الصلاحيات المتاحة لنا لاستهداف هذه الشبكات ومصادر تمويلها. كما سنفرض مزيدًا من العقوبات للحد من قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا".

يُذكر أن المخطط الذي استهدف قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني «فيرفورد» أدى إلى سحب الولايات المتحدة قاذفاتها من القاعدة.

رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد

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