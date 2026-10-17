رانيا يوسف تفاجئ جمهورها : عايزة أفتح حضانة ومدرسة رقص

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن رغبتها في خوض تجارب مهنية جديدة بعيدًا عن مجال التمثيل، من بينها العمل في رعاية الأطفال وإنشاء مشروع خاص يجمع بين الأطفال والحيوانات الأليفة، إلى جانب حلمها بافتتاح استوديو أو مدرسة لتعليم الرقص، مؤكدة أن طموحاتها لا تقتصر على العمل الفني فقط.



وقالت رانيا يوسف، خلال استضافتها في بودكاست «منا وفينا»، الذي تقدمه الإعلامية هبة حيدري »، إنها ترغب في دراسة أحد التخصصات المرتبطة برعاية الأطفال، حتى تتمكن من فهم احتياجاتهم النفسية والتعامل معهم بأسلوب علمي وتربوي سليم.



وأضافت رانيا يوسف أنها اكتشفت شغفها بالعمل مع الأطفال من خلال عدد من المواقف التي مرت بها، والتي دفعتها إلى زيارة بعض الحضانات والاستفسار عن طبيعة العمل داخلها، والمتطلبات اللازمة للتعامل مع الأطفال ورعايتهم.



وأوضحت رانيا يوسف أنها شاركت في مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية مع الأطفال، من بينها الرسم والتلوين والقراءة والطهي وفنون القص، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة كبيرة خلال تلك التجارب، واكتشفت مدى حبها لقضاء الوقت مع الصغار والمشاركة في أنشطتهم المختلفة.



وأشارت رانيا يوسف إلى أنها قررت استغلال فترات توقفها عن التصوير والعمل الفني في التطوع داخل الحضانات، حتى تتمكن من ممارسة الأنشطة التي تحبها مع الأطفال، واكتساب المزيد من الخبرات في هذا المجال.



وتحدثت الفنانة رانيا يوسف عن حلمها بإنشاء مشروع خاص يجمع بين رعاية الأطفال والحيوانات الأليفة، موضحة أنها تتمنى توفير بيئة تساعد الأطفال على التعامل مع الحيوانات منذ الصغر، بما يسهم في غرس قيم الرحمة والحنان وتحمل المسؤولية لديهم.



وفي سياق آخر، كشفت رانيا يوسف عن شغفها القديم بالرقص وممارسة الرياضة، مؤكدة أنها تفكر في افتتاح استوديو أو مدرسة متخصصة لتعليم الرقص، تقدم من خلالها أنماطًا متنوعة من التدريبات والأنشطة الحركية.



وأضافت رانيا يوسف أنها ترغب في أن يكون المشروع مساحة مخصصة للنساء والأطفال، تتيح لهم ممارسة الرياضة والرقص والاستمتاع بأوقاتهم، بما يساعدهم على تحسين لياقتهم البدنية وقضاء أوقات ممتعة في ممارسة الأنشطة التي يفضلونها.



وأكدت رانيا يوسف أن اهتمامها بتلك المشروعات يعكس رغبتها في خوض تجارب مختلفة إلى جانب مسيرتها الفنية، خاصة في المجالات التي تجد فيها سعادتها وتمنحها فرصة للتواصل مع الأطفال وممارسة هواياتها المفضلة.