بفستان أحمر ناعم .. ليلى علوي في مهرجان الجونة السينمائي

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة أنيقة باللون الأحمر خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، حيث لفتت الأنظار بفستان سهرة مميز جمع بين الأناقة والجرأة، بفضل تصميمه اللافت وتفاصيله الانسيابية التي أضفت على إطلالتها لمسة من الفخامة.

تفاصيل إطلالة ليلى علوي في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

وظهرت ليلى علوي على السجادة الحمراء بفستان أحمر طويل، عكس ذوقها الراقي وحرصها على اختيار إطلالات مميزة في المناسبات الفنية الكبرى، لتتجدد معها أجواء المنافسة بين إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي.

اختارت ليلى علوي فستانًا باللون الأحمر الناري، جاء بتصميم طويل ينسدل بانسيابية على القوام، مع قصة تكشف الكتفين وتبرز منطقة الرقبة، ما منح الإطلالة طابعًا أنثويًا أنيقًا يتناسب مع أجواء السجادة الحمراء.

وجاءت الأكمام الطويلة من أبرز تفاصيل الفستان، إذ تميزت بأكمام واسعة ومن أطرافها طبقات من الكشاكش المنسدلة، أضفت حركة لافتة على التصميم، بينما عززت الأقمشة الانسيابية من فخامة الإطلالة، خاصة مع الذيل الطويل الذي امتد خلف الفنانة ليمنح الفستان حضورًا مميزًا.

ولفت اللون الأحمر القوي الأنظار، إذ يعد من الألوان التي تعكس الثقة والحضور، كما منح ليلى علوي إطلالة بارزة وسط أجواء المهرجان التي تشهد تنوعًا في اختيارات النجمات بين التصميمات الكلاسيكية والعصرية.

ليلى علوي

ليلى علوي تكمل إطلالتها بإكسسوارات ناعمة

حرصت ليلى علوي على تنسيق إطلالتها مع مجموعة من الإكسسوارات الهادئة التي تناسب تصميم الفستان، حيث ارتدت عقدًا رقيقًا حول الرقبة وأقراطًا أنيقة، مع اختيار مكياج يبرز ملامح وجهها ويمنحها إشراقة ناعمة.

واعتمدت الفنانة تسريحة شعر منسدلة مع رفع جزء منه إلى الخلف، ما أبرز تفاصيل الوجه والكتفين، وجاء المكياج متناسقًا مع اللون الأحمر الجريء للفستان، ليكتمل اللوك بأسلوب يجمع بين البساطة والفخامة.

كما عكست الإطلالة اهتمام ليلى علوي بالتفاصيل، بداية من اختيار لون الفستان وتصميم الأكمام الواسعة، وصولًا إلى تنسيق المجوهرات وتسريحة الشعر، لتقدم واحدة من الإطلالات اللافتة على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ليلى علوي

إطلالات النجمات تتصدر الاهتمام في مهرجان الجونة السينمائي

تستحوذ إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء على اهتمام الجمهور ومتابعي الموضة مع انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يجمع نخبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر ومختلف أنحاء العالم.

وتأتي إطلالة ليلى علوي باللون الأحمر ضمن الإطلالات التي تجذب الأنظار بفضل جرأة اللون وتفاصيل التصميم، إذ يجمع الفستان بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، مع الأكمام المزينة بالكشاكش والذيل الطويل الذي يضفي مزيدًا من الفخامة.

وتواصل ليلى علوي حضورها المميز في المناسبات الفنية، مع اهتمام الجمهور بإطلالاتها واختياراتها في عالم الموضة، لتبقى إطلالاتها على السجادة الحمراء محط اهتمام محبي الأزياء والجمال.