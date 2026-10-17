بإطلالة لافتة.. إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، عكست ذوقها المميز واهتمامها بالتفاصيل، وسط حضور لافت لنجوم الفن والإعلام في المهرجان.

تفاصيل إطلالة إلهام شاهين في مهرجان الجونة السينمائي

وجاء ظهور إلهام شاهين ضمن الأجواء الاحتفالية التي يشهدها مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُعد من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، ويجمع سنويًا نخبة من الفنانين وصناع الأفلام والشخصيات العامة، للاحتفاء بالسينما وتسليط الضوء على الأعمال والإبداعات الفنية المختلفة.

اختارت إلهام شاهين الظهور جمبسوت أسود، تميز بتصميم أنيق يجمع بين البساطة والفخامة، مع لمسات لامعة أضفت على الإطلالة طابعًا مميزًا يتناسب مع أجواء المهرجانات السينمائية.

وجاء الجزء العلوي من الجمبسوت مزينًا بتطريزات فضية براقة امتدت من منطقة الرقبة والأكتاف إلى منطقة الصدر، مع تصميم شفاف مزخرف منح الفستان لمسة من الرقي والجاذبية.

إلهام شاهين

كما تميز الجمبسوت بأكمام واسعة وانسدال طويل من الجانبين، ما أضفى على التصميم مزيدًا من الأناقة، بينما اختارت إلهام شاهين حقيبة يد صغيرة باللون الفضي اللامع، تناغمت مع تفاصيل التطريزات الموجودة في الفستان.

وأكملت إطلالتها بإكسسوارات فضية لافتة، أبرزها السوار والخواتم، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، لتظهر بإطلالة متناسقة تجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية.

إلهام شاهين

إلهام شاهين تحضر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي حضورًا لافتًا من نجوم الفن والإعلام، حيث تحظى إطلالات الفنانات باهتمام واسع من الجمهور ومتابعي أخبار الموضة، بالتزامن مع الفعاليات السينمائية التي يشهدها المهرجان.

وتحرص إلهام شاهين على المشاركة في العديد من المناسبات الفنية المهمة، كما تحظى إطلالاتها باهتمام متابعيها، الذين يتفاعلون مع اختياراتها في الأزياء والإكسسوارات خلال ظهورها في المهرجانات والاحتفالات الفنية.

وتأتي مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ضمن الحضور الفني الذي يميز هذا الحدث، الذي يجمع بين الاحتفاء بالسينما والاهتمام بالمظاهر الاحتفالية المصاحبة لعروض الأفلام واللقاءات الفنية.