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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء .. حريق ضخم يلتهم عدداً من المنازل في جنوب كاليفورنيا

حريق ضخم - أرشيفي
حريق ضخم - أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس بإشتعال النيران في عدداً من المنازل في جنوب كاليفورنيا، تزامناً مع طقس حار وعاصف شهدته المنطقة، مما أدى إلى عمليات إخلاء وانقطاع في التيار الكهربائي. 

وأظهرت لقطات بثتها قناة "كي تي إل إيه" (KTLA) منازل تحترق في مدينة سان خوان كابيسترانو بمقاطعة أورانج، حيث التهمت النيران أجزاءً منها.

كما أظهرت لقطات جوية التقطتها فرق تلفزيونية رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران المشتعلة في منازل سكنية مكونة من طابقين، بينما كانت ألسنة اللهب تتصاعد من أسطحها، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود فوق ملاعب التنس والمسابح المنزلية.

وبحسب أسوشيتد برس؛فقد بدأ الحريق في مدينة سان كليمنتي الساحلية، ثم امتد بسرعة إلى سان خوان كابيسترانو.

 ويُعد هذا الحريق واحداً من عدة حرائق تشهدها المنطقة التي تأثرت برياح شمالية شرقية جافة ودافئة وقوية، تُعرف باسم رياح "سانتا آنا"، والتي تهب من المناطق الداخلية لجنوب كاليفورنيا باتجاه الساحل والمحيط.

وقد تسببت الحرائق في عمليات إخلاء واسعة، كما انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في الولاية بعد أن اضطرت السلطات إلى فصل الكهرباء.

تقع هذه المدن في الجزء الجنوبي من مقاطعة أورانج بالقرب من الساحل، وتحيط بها تلال منحدرة. 

وتشتهر مدينة سان خوان كابيسترانو، التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة، بمسارات ركوب الخيل.

بينما تُعرف مدينة سان كليمنتي المجاورة -التي يقطنها 62 ألف نسمة- بلقب "القرية الإسبانية المطلة على البحر"، وتعد وجهة مفضلة لرواد الشواطئ ومحبي رياضة ركوب الأمواج.

وذكر فيكتور كابرال، عضو مجلس مدينة سان كليمنتي، أن مسؤولي الإطفاء أبلغوه باحتراق أربعة منازل في مدينة سان خوان كابيسترانو المجاورة.

وأضاف كابرال أنه تم إغلاق المدارس وإلغاء الأنشطة المختلفة، كما طُلب من آلاف السكان إخلاء منازلهم.

كاليفورنيا حريق ضخم مدينة سان كليمنتي رياح سانتا آنا

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