التضخم يربك حسابات أمريكا.. هل يضطر الفيدرالي لتغيير مسار الفائدة؟

قال الدكتور باسم البواب، أستاذ الاقتصاد، إن ارتفاع تكاليف الطاقة يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في معدلات التضخم بالولايات المتحدة، لكنه لا يعد السبب الوحيد وراء موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق الأمريكية خلال الفترة الحالية.

وأوضح البواب خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مجموعة من العوامل الأخرى التي تسهم في زيادة الإنفاق وارتفاع أسعار السلع والمنتجات والخدمات، من بينها تداعيات الحروب والأزمات التي يشهدها العالم، إلى جانب زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات، فضلًا عن الارتفاعات التي سجلتها أسواق الأسهم الأمريكية.

وأضاف أن صعود أسواق الأسهم أسهم في تكوين ثروات جديدة لدى بعض المستثمرين، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ومن ثم تعزيز الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وفيما يتعلق بمستقبل التضخم، رجّح أستاذ الاقتصاد أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة من الضغوط التضخمية، معتبرًا أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية، مع احتمال اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد تسهم في الحد من التضخم عبر تقليص الطلب والإنفاق، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط على النمو.

