تراجع بورصة تورونتو وسط خسائر التعدين وترقب محضر الفيدرالي الأمريكي

انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في كندا اليوم /الأربعاء/، متأثراً بخسائر شركات التعدين، في حين أدى ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات إلى تراجع الإقبال على المخاطرة قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر سبتمبر في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/بورصة تورنتو المركب بنسبة 0.9% ليصل إلى 35321.45 نقطة عند الساعة 9:32 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وجاء هذا التراجع في ظل ضغوط واسعة على أسهم الموارد، بينما ظل المستثمرون حذرين إزاء مسار أسعار الفائدة وتداعياته المحتملة على النمو الاقتصادي وأداء أسواق المال خلال الفترة المقبلة.