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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الخميس، لتعوض جزءًا من خسائر الجلسة السابقة التي دفعت المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، عقب صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4,158.63 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 7 أكتوبر، الأربعاء.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.8% إلى 4,180 دولارًا للأوقية.

وتراجع الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهرًا خلال الجلسة السابقة، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 56.26 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1,611.15 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1,107.83 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن تحركات الذهب تعكس حالة عدم اليقين بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يزيد تقلبات السوق.

وأضاف أن مستوى 4,000 دولار للأوقية يمثل نقطة محورية للمعدن النفيس، محذرًا من أن صدور بيانات اقتصادية قوية جديدة قد يعزز التوقعات برفع الفائدة بصورة عاجلة، ويجعل هذا المستوى محور اهتمام المستثمرين.

وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، مع قفزة في أسعار البنزين. ووفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق احتمالًا بنحو 27% لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، مقارنة بنحو 22% قبل صدور بيانات التضخم.

وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لكنها أشارت إلى عدم وجود ضرورة لرفعها خلال اجتماع 27 و28 أكتوبر.

في المقابل، قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف المصرفي، إن هناك متسعًا من الوقت لترقب البيانات قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

ارتفعت أسعار الذهب تعوض جزءًا من خسائر المعدن النفيس رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

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