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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا.. تلميذ يقتل 3 أطفال ومعلمة إطلاق نار بمدرسة ابتدائية بولاية أوريجون

إطلاق نار بمدرسة ابتدائية بولاية أوريجون
إطلاق نار بمدرسة ابتدائية بولاية أوريجون
خاطر عبادة

شهدت مدينة بيند بولاية أوريجون الأمريكية حادث إطلاق نار مأساوي داخل مدرسة ابتدائية، بعدما اقتحم مراهق يبلغ 16 عاماً مبنى المدرسة وأطلق النار بشكل عشوائي.

وقالت السلطات المحلية إن المهاجم أطلق النار أولاً على شخص كان داخل سيارة خارج مدرسة "سيلفر ريل" الابتدائية، ثم اقتحم الأبواب المغلقة للمدرسة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و8 و11 عاماً، إضافة إلى معلمة، وإصابة طفل يبلغ 7 أعوام ومعلم يبلغ 54 عاماً جرى نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضح قائد شرطة بيند، مايك كرانز، أن مركز الطوارئ 911 تلقى أول بلاغ قبل الواحدة ظهراً بقليل من شخص داخل سيارة أفاد بتعرضه لإطلاق نار من شخص يحمل بندقية طويلة، قبل أن تتوالى اتصالات أخرى من داخل المدرسة، لتتحرك قوات الشرطة على الفور وتصل خلال دقائق.

وأضاف أن المهاجم، وهو من سكان المدينة، سقط قتيلاً داخل المدرسة بعد وقت قصير من وصول رجال الأمن، مرجحاً أنه أطلق النار على نفسه.

أمريكا أوريجون إطلاق نار بمدرسة ابتدائية

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