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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تكلفة الواحدة 170 ألف دولار.. أمريكا تستعد لاستخدام أم القنابل لضرب مواقع عسكرية بإيران

البيت الأبيض - أرشيفية
البيت الأبيض - أرشيفية
إلهام عبد العزيز

أعدّ البيت الأبيض ووزارة الحرب الأمريكية البنتاجون خططًا لاستخدام قنبلة «إم أو إيه بي» (MOAB)، المعروفة باسم «أم القنابل»، لاستهداف مواقع عسكرية في إيران، في حال أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا بذلك، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة على الأمر لشبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.

احتمالات عودة المواجهة بين إيران وأمريكا 

وقال مسؤول في البنتاجون للشبكة إن وزارة الحرب تضع خططًا لمجموعة واسعة من السيناريوهات العملياتية، بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس ووزير الحرب وضمان نجاح المهام في مختلف البيئات العملياتية.

من جانبه، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة لا تعلق على الخطط العسكرية الحساسة التي قد تكون موجودة أو لا تكون، مضيفًا أن الرئيس ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا.

وكان ترامب قد صرّح الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، كما تحدث عن إجراء محادثات مثمرة مع طهران، دون تقديم تفاصيل بشأنها.

وكانت شبكة «سي إن إن» قد كشفت، الخميس، للمرة الأولى عن الخطط المتعلقة باستخدام قنبلة «أم القنابل» ضد إيران.

سابقة أمريكية لاستخدام «أم القنابل»

وسبق لترامب أن اتخذ قرارًا باستخدام قنبلة «أم القنابل» عام 2017، عندما استُخدمت لاستهداف مجمع من الكهوف التابعة لتنظيم داعش في أفغانستان.

وتُعد هذه القنبلة أكبر سلاح تقليدي غير نووي تمتلكه الولايات المتحدة، إذ يتجاوز وزنها 30 ألف رطل، وتبلغ تكلفة الوحدة الواحدة منها نحو 170 ألف دولار.

ترامب الحرب بين إيران وأمريكا أم القنابل إيران البنتاجون

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