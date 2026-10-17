قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لقيت حب حياتي».. رانيا يوسف تتغزل في زوجها : أتمنى لبناتي شريك حياة زيه
بعد إقالتها من منصبها .. صحيفة بريطانية تكشف خليفة كاتي زكريا في البيت الأبيض
500 ألف جنيه.. تعليق مثير من أحمد دويدار بعد قرار الزمالك ضد ناصر منسي
متجهة لـ موسكو .. روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة
رانيا يوسف تفاجئ جمهورها : عايزة أفتح حضانة ومدرسة رقص
ما هو ضابط عقوق الوالدين في الإسلام؟.. احذر من هذه الأفعال
الدولار يقفز 1.17 جنيه في أسبوع.. قائمة الأسعار بالبنوك
تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟.. أخطاء شائعة تشتت انتباهه.. كيف تساعدين طفلك على التفوق و حب الدراسة
ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا
أسامة نبيه يشن هجومًا حادًا على ناصر منسي بعد واقعة القميص
في ليلة أسطورية.. عمر خيرت يضيء سماء تلال الفسطاط | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آيات أباظة تشيد بأطباء مصر بعد تعافيها من السرطان: رحلة علاج صعبة

آيات أباظة
آيات أباظة
محمد البدوي

أشادت الإعلامية آيات أباظة بكفاءة الفريق الطبي المصري الذي أشرف على علاجها من مرض السرطان، مؤكدة أن الأطباء لعبوا دورًا مهمًا في رحلتها العلاجية، التي تضمنت الخضوع للعلاج الكيماوي ثم إجراء عملية جراحية استغرقت 12 ساعة كاملة.

وقالت آيات أباظة، مذيعة قناة نايل دراما، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، إن الطبيب المعالج الدكتور حسن متولي كان إنسانًا قبل أن يكون طبيبًا، مشيدة بطريقة تعامله معها خلال فترة العلاج، كما أعربت عن تقديرها للجراح الدكتور هيثم فكري، الذي أجرى لها العملية الجراحية.

الخضوع للعلاج الكيماوي

وأوضحت أن رحلتها مع المرض لم تكن سهلة، إذ تطلبت الخضوع للعلاج الكيماوي، إلى جانب التدخل الجراحي، مشيرة إلى أنها لم تكن تعاني أعراضًا واضحة تشير إلى إصابتها بالسرطان قبل اكتشاف المرض بالصدفة.

وأضافت أن اكتشاف الإصابة جاء في وقت لم تكن فيه تستوعب حقيقة حالتها الصحية، وهو ما جعل زوجها السيناريست عمرو محمود ياسين يتولى متابعة نتائج الفحوصات والأشعة، بعدما علم بإصابتها قبلها، بينما كانت هي لا تزال تحاول فهم ما يحدث.

وكشفت آيات أباظة أن العملية الجراحية استغرقت 12 ساعة، في واحدة من أصعب مراحل رحلتها العلاجية، موضحة أن الطبيب المعالج أخبرها بأن العملية كانت من أكبر العمليات التي أجراها، كما اضطر خلال الجراحة إلى أخذ رأي زوجها في أحد الأمور، وهو ما وضعه تحت ضغط نفسي شديد.

لحظات قاسية خلال فترة الجراحة

وأشارت إلى أن عمرو محمود ياسين عاش لحظات قاسية خلال فترة الجراحة، في ظل طول مدة العملية وصعوبة تفاصيلها، مؤكدة أن تجربة المرض لم تكن مؤلمة لها وحدها، بل امتدت آثارها النفسية إلى أسرتها أيضًا.

واختتمت آيات أباظة حديثها بالإشادة بالأطباء الذين تولوا علاجها، معربة عن تقديرها لكفاءتهم وجهودهم، خاصة أنها مرت برحلة علاجية معقدة انتهت بالتعافي، رغم أنها لم تكن تشعر بأعراض واضحة قبل اكتشاف إصابتها بالمرض.

محمود ياسين عمرو محمود ياسين آيات أباظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

بيزيرا

كان بيبكي.. الزمالك يكشف تفاصيل فيديو اعتذار بيزيرا قبل رحيله

ترشيحاتنا

جامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي الأهلية تبحث آفاق التعاون المشترك مع وفد "اتحاد بشبابها"

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص بينهم مسن في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الجمالية في الدقهلية

وكيل تعليم بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسرة الطالب آدم محمد الأحمدي

وكيل تعليم بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسرة الطالب آدم محمد الأحمدي

بالصور

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟.. أخطاء شائعة تشتت انتباهه.. كيف تساعدين طفلك على التفوق و حب الدراسة

ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه
ابنك مش بيركز في المذاكرة؟ أخطاء شائعة بتشتت انتباهه

حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026

بفستان أحمر ناعم .. ليلى علوي في مهرجان الجونة السينمائي

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

بإطلالة لافتة.. إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد