آيات أباظة تشيد بأطباء مصر بعد تعافيها من السرطان: رحلة علاج صعبة

أشادت الإعلامية آيات أباظة بكفاءة الفريق الطبي المصري الذي أشرف على علاجها من مرض السرطان، مؤكدة أن الأطباء لعبوا دورًا مهمًا في رحلتها العلاجية، التي تضمنت الخضوع للعلاج الكيماوي ثم إجراء عملية جراحية استغرقت 12 ساعة كاملة.

وقالت آيات أباظة، مذيعة قناة نايل دراما، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، إن الطبيب المعالج الدكتور حسن متولي كان إنسانًا قبل أن يكون طبيبًا، مشيدة بطريقة تعامله معها خلال فترة العلاج، كما أعربت عن تقديرها للجراح الدكتور هيثم فكري، الذي أجرى لها العملية الجراحية.

الخضوع للعلاج الكيماوي

وأوضحت أن رحلتها مع المرض لم تكن سهلة، إذ تطلبت الخضوع للعلاج الكيماوي، إلى جانب التدخل الجراحي، مشيرة إلى أنها لم تكن تعاني أعراضًا واضحة تشير إلى إصابتها بالسرطان قبل اكتشاف المرض بالصدفة.

وأضافت أن اكتشاف الإصابة جاء في وقت لم تكن فيه تستوعب حقيقة حالتها الصحية، وهو ما جعل زوجها السيناريست عمرو محمود ياسين يتولى متابعة نتائج الفحوصات والأشعة، بعدما علم بإصابتها قبلها، بينما كانت هي لا تزال تحاول فهم ما يحدث.

وكشفت آيات أباظة أن العملية الجراحية استغرقت 12 ساعة، في واحدة من أصعب مراحل رحلتها العلاجية، موضحة أن الطبيب المعالج أخبرها بأن العملية كانت من أكبر العمليات التي أجراها، كما اضطر خلال الجراحة إلى أخذ رأي زوجها في أحد الأمور، وهو ما وضعه تحت ضغط نفسي شديد.

لحظات قاسية خلال فترة الجراحة

وأشارت إلى أن عمرو محمود ياسين عاش لحظات قاسية خلال فترة الجراحة، في ظل طول مدة العملية وصعوبة تفاصيلها، مؤكدة أن تجربة المرض لم تكن مؤلمة لها وحدها، بل امتدت آثارها النفسية إلى أسرتها أيضًا.

واختتمت آيات أباظة حديثها بالإشادة بالأطباء الذين تولوا علاجها، معربة عن تقديرها لكفاءتهم وجهودهم، خاصة أنها مرت برحلة علاجية معقدة انتهت بالتعافي، رغم أنها لم تكن تشعر بأعراض واضحة قبل اكتشاف إصابتها بالمرض.