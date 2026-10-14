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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر أمين يستعيد بطولات معركة المنصورة الجوية ويحيي ذكرى رحيل محمود ياسين

تامر أمين
تامر أمين
رحمة سمير

استعاد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، بطولات القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973، بالتزامن مع الاحتفال بعيد القوات الجوية الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، مسلطًا الضوء على معركة المنصورة الجوية التي شهدت تصدي الطيارين المصريين لهجوم إسرائيلي على منطقة الدلتا.

وأوضح تامر أمين أن القوات الإسرائيلية حاولت يوم 14 أكتوبر 1973 شن غارة جوية مكثفة لاستهداف المواقع والقواعد والمطارات التابعة للقوات المسلحة المصرية في منطقة الدلتا، بهدف إضعاف الغطاء الجوي المصري الذي أسهم في الحد من تحركات الطيران الإسرائيلي خلال أيام الحرب.

وأشار إلى أن القوات الجوية المصرية تصدت للطائرات الإسرائيلية فوق مدينة المنصورة، فيما عُرف باسم «معركة المنصورة الجوية»، والتي استمرت نحو 52 دقيقة، لافتًا إلى أن المواجهة انتهت بتكبيد الطائرات الإسرائيلية خسائر، واضطرارها إلى الانسحاب.

وأضاف أن يوم 14 أكتوبر أصبح عيدًا سنويًا للقوات الجوية المصرية، تخليدًا لذكرى المعركة وما شهدته من أداء للطيارين المصريين خلال حرب أكتوبر.

وتناول البرنامج أداء القوات الجوية المصرية خلال الحرب، مشيرًا إلى أن الطيارين المصريين نفذوا طلعات جوية مكثفة رغم التقديرات التي كانت تشير آنذاك إلى تفوق الطيران الإسرائيلي، كما استعرض ما ورد بشأن انخفاض تأثير الهجمات الإسرائيلية على القواعد الجوية المصرية.

 

الفن_المصري محمود_ياسين القوات_الجوية_المصرية معركة_المنصورة تقرير_تلفزيوني

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