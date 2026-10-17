ترامب: بلادنا في أحسن أحوالها والحرب مع إيران ستنتهي قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
وشدد الرئيس الأمريكي في تصريحات له على أن بلاده في أحسن أحوالها ، وأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
وقال ترامب في تصريحاته : سوق الأسهم في بلادنا تسجل مستويات أعلى بكثير مما كان عليه عند بدء العمليات ضد إيران.
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لوسعت هجماتها إلى أوروبا والولايات المتحدة ودمرت إسرائيل والشرق الأوسط.
وأمضى ترامب قائلا : البحرية الأمريكية تنفذ حصارا فعالا ولم تتمكن أي سفينة إيرانية من عبور مضيق هرمز.
وأتم ترامب تصريحاته قائلا : حصلنا على صفقة جرينلاند دون أي مقابل ونعمل مع الدنمارك بشكل جيد