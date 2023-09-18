600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا، قبل قرار حكومي منتظر بشأن مبادرة الجمارك الخاصة بـ واردات المعدن النفيس مع المصريين بالخارج، إذ يهتم الكثير بالبحث عن سعر الجرام عيار 21 الآن.

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سعر الذهب اليوم في مصر

ويبحث الآلاف من المصريين اليوم الاثنين عن ، سعر الذهب اليوم في مصر ، والذي سجل تراجعا جديدا إلى مستويات متدينة مقارنة بسعره في شهر إبريل الماضي والذي كسر فيه مستويات قياسية وتخطى الجرام عيار 24 مستوى الـ 3 آلاف جنيه.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 18

وتراجع سعر الأصفر اليوم من عيار 18 بقوة إلى مستويات تقترب من 1850 جنيها ، إذ سجل اليوم بداية من 1,864 جنيها في محلات الصاغة، بينما سجل ما يزيد عن 2500 جنيه في ذروة ارتفاع الأصفر.

أسعار الذهب الآن

أما عن أسعار الذهب الآن ، فتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 600 جنيه ، إذ يبدأ اليوم من 17400 جنيه بعد نحو 18 ألف جنيه قبل أيام.

سعر الذهب مباشر

ويهتم المقبلون على الشراء بالتعرف على سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين ، 2,497 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,185 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين ، من عيار 18: 1,873 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء: 1,457 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع: 17,400 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سعر الذهب عالميا سجل ارتفاعا إذ سجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,923.99 دولار بحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط ، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالسبائك أو الذهب المستعمل.

الذهب

وعند حساب سعر المصنعية يتم حساب سعر الذهب بالجرام ، وإضافة نحو بين 6-10 % من سعر الجرام ، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

زيرو جمارك

ومن المقرر أن تنتهي مبادرة زيرو جمارك الخاصة بالذهب في شهر أكتوبر المقبل، وتقدمت وزارة التموين ممثلة في ناجي فرج مستشار الوزير ، بطلب إلى الحكومة لتمديدها 6 أشهر إضافية.