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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يتعثر أمام عزام يونايتد بتعادل إيجابي في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية

زد
زد

انتهت مواجهة زد إف سي أمام ضيفه عزام يونايتد التنزاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

زد يتعثر أمام عزام يونايتد بتعادل إيجابي

 

افتتح محمود نبيل بلبل التسجيل لصالح زد في الدقيقة 45 من عمر المباراة، لينهي الفريق المصري الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

ونجح فريق عزام يونايتد في العودة إلى أجواء اللقاء خلال الشوط الثاني، بعدما سجل لوساجو موايكيندا هدف التعادل في الدقيقة 58، لتستمر النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ويؤجل الفريقان حسم بطاقة التأهل إلى مواجهة الإياب.

كان محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، قد أعلن التشكيل الأساسي الذي خاض به المباراة،

 وجاء كالتالي:

 حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: عبد الله بكري، مروان حجاج، طارق علاء، محمد ربيعة.

خط الوسط: محمود نبيل، محمد إبراهيم، موسى محمد، محمد عز.

خط الهجوم: أحمد عاطف، مصطفى سعد «ميسي».

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين زد إف سي وعزام يونايتد يوم 25 أكتوبر الجاري، في تنزانيا، حيث يسعى الفريق المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وحسم التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

زد عزام يونايتد كأس الكونفدرالية زد إف سي الكونفدرالية

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