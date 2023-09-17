الجرام بـ 1,860| هزة قوية تضرب أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي على المستوى العالمي، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية وجاءت أعلى من المتوقع لتبقي الضغط السلبي على أسعار الذهب، قبل صدور المزيد من البيانات اليوم وقبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
تتداول أسعار الذهب الفورية عند 1906 دولار للأونصة وذلك بعد أن انخفض اليوم بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن سجل أمس انخفاض بنسبة 0.3% ليفقد 5 دولارات من سعر الأونصة عند الاغلاق وكان قد سجل أدنى مستوى أمس عند 1905 دولار للأونصة.
وأظهرت بيانات التضخم عن الولايات المتحدة لشهر أغسطس ارتفاع بنسبة 0.6% لتعد ثلاثة أضعاف القراءة السابقة بنسبة 0.2% كما قفز المؤشر السنوي إلى 3.7% من 3.2% حيث ارتفع التضخم في أغسطس بأعلى وتيرة له منذ 14 شهر في ظل ارتفاع تكلفة الوقود بنسبة 10.6%.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2200 جنيه للشراء و2190 جنيها للبيع.
أسعار الذهب اليوم عيار 18
ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,860 شراء 1,869
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,480 شراء 2,491
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,273 شراء 2,284
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,170 شراء 2,180
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,860 شراء 1,869
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,447 شراء 1,453
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,240 شراء 1,246
|الاونصة
|بيع 77,128 شراء 77,483
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,360 شراء 17,440
|الكيلو
|بيع 2,480,000 شراء 2,491,429
سعر الذهب الآن في مصر
وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:
سعر الجرام عيار 24
- سعر عيار 24 اليوم الاحد بيع 2,480 شراء 2,491
|بيع 2,480 شراء 2,491
سعر جرام الذهب عيار 21
- سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد بيع 2,170 شراء 2,180
سعر الجرام عيار 18
- سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع 1,860 شراء 1,869
|بيع 1,860 شراء 1,869
سعر الجرام عيار 14
- سجّل سعر الجرام اليوم الاحد ، عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453
سعر الجنيه الذهب
- بلغ سعر الجنيه اليوم الاحد، عيار 24 : بيع 1,240 شراء 1,246