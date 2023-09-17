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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 1,860| هزة قوية تضرب أسعار الذهب

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي على المستوى العالمي، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية وجاءت أعلى من المتوقع لتبقي الضغط السلبي على أسعار الذهب، قبل صدور المزيد من البيانات اليوم وقبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

تتداول أسعار الذهب الفورية  عند 1906 دولار للأونصة وذلك بعد أن انخفض اليوم بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن سجل أمس انخفاض بنسبة 0.3% ليفقد 5 دولارات من سعر الأونصة عند الاغلاق وكان قد سجل أدنى مستوى أمس عند 1905 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات التضخم  عن الولايات المتحدة لشهر أغسطس ارتفاع بنسبة 0.6% لتعد ثلاثة أضعاف القراءة السابقة بنسبة 0.2% كما قفز المؤشر السنوي إلى 3.7% من 3.2% حيث ارتفع التضخم في أغسطس بأعلى وتيرة له منذ 14 شهر في ظل ارتفاع تكلفة الوقود بنسبة 10.6%.


 

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2200 جنيه للشراء و2190 جنيها للبيع.

 

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,860 شراء 1,869

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أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,480 شراء 2,491
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,273 شراء 2,284
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,170 شراء 2,180
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,860 شراء 1,869
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,447 شراء 1,453
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,240 شراء 1,246
الاونصةبيع 77,128 شراء 77,483
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,360 شراء 17,440
الكيلوبيع 2,480,000 شراء 2,491,429

 

سعر الذهب الآن في مصر 

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاحد بيع 2,480 شراء 2,491
بيع 2,480 شراء 2,491

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع 1,860 شراء 1,869
بيع 1,860 شراء 1,869

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم الاحد ، عيار 14  بيع 1,447 شراء 1,453

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الاحد، عيار 24 : بيع 1,240 شراء 1,246
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