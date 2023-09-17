الجرام بـ 1,860| هزة قوية تضرب أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي على المستوى العالمي، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية وجاءت أعلى من المتوقع لتبقي الضغط السلبي على أسعار الذهب، قبل صدور المزيد من البيانات اليوم وقبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

تتداول أسعار الذهب الفورية عند 1906 دولار للأونصة وذلك بعد أن انخفض اليوم بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن سجل أمس انخفاض بنسبة 0.3% ليفقد 5 دولارات من سعر الأونصة عند الاغلاق وكان قد سجل أدنى مستوى أمس عند 1905 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات التضخم عن الولايات المتحدة لشهر أغسطس ارتفاع بنسبة 0.6% لتعد ثلاثة أضعاف القراءة السابقة بنسبة 0.2% كما قفز المؤشر السنوي إلى 3.7% من 3.2% حيث ارتفع التضخم في أغسطس بأعلى وتيرة له منذ 14 شهر في ظل ارتفاع تكلفة الوقود بنسبة 10.6%.





وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 2200 جنيه للشراء و2190 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,860 شراء 1,869

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246 الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,440 الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429

سعر الذهب الآن في مصر

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاحد بيع 2,480 شراء 2,491

بيع 2,480 شراء 2,491

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد بيع 2,170 شراء 2,180

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع 1,860 شراء 1,869

بيع 1,860 شراء 1,869

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاحد ، عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453

سعر الجنيه الذهب