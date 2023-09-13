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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإقبال كبير.. كل ما تريد معرفته عن شهادتي «أيليت» و«الأهلي بلس»

صدى البلد

تطرح البنوك العاملة في مصر العديد من شهادات الادخار لعوائد مختلفة ودوريات صرف مختلفة.

الشهادات الادخارية الجديدة 

ويقدم موقع صدى البلد من نشرته الخدمية أفضل الشهادات الموجودة في البنوك للراغبين في استثمار أموالهم بشكل، وخلال هذا التقرير نقدم المزيد من المعلومات عن شهاد الأهلي بلس الدولارية والصادرة عن البنك الأهلي المصري وأيضًا شهادة ايليت الصادرة عن بنك مصر.

الجدير بالذكر أن هذه الشهادات، لاقت إقبالًا جيدًا، وفقاً لما أعلنه محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر.

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وقال الإتربي إن حصيلة الشهادات الدولارية المطروحة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر جيدة، لافتاً إلى أن جزءًا منها جاء من كسر شهادات وتحويل من حسابات جارية إلى شهادات والباقي جاء من جاء من خارج البنكين سواء من بنوك داخلية أو خارجية.

ويعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة المقرر عقده يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري، حيث إن ذلك يعتبر اجتماعها السادس منذ بداية العام الجاري 2023.

وكانت قد  اللجنة في اجتماعها الخامس يوم 3 أغسطس الماضي، برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

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شهادات البنك الأهلي المصري

شهادة الأهلي بلس

الشهادة الدولارية “الأهلي بلس” وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

شهادات بنك مصر 

شهادة "إيليت" ذات عائد 7%

كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، و يتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص بنك مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع احتياجات العملاء، و التطوير الدائم لأوعية البنك الادخارية، يطلق بنك مصر شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.

 كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات، هذا ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.

ويعد طرح تلك الشهادات استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء جدد، حيث يسعى البنك دائماً لزيادة الحصة السوقية مع تلبية جميع احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

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