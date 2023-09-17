الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

سجلت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تراجع حادة على مستوي جميع الأعيرة الأمر الذي يعد فرصة للراغبين في شراء الشبكة.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وتعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثيرون على متابعتها خاصة الراغبين فى الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذا آمنا للادخار فى ظل تقلبات الأسعار.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد فى محلات الصاغة بدون مصنعية هزة عنيفة انخفاض حيث بلغ عيار 24 وهو الأعلي قيمة حوالى 2,491 جنيها فيما سجل سعر عيار 12 حوالي 1200 جنيه للجرام.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي

عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491

عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284

عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180

عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869

عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453

عيار 12 بيع 1200 شراء 1240

الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483

الجنيه الذهب بيع 17,360 شراء 17,440

الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة انخفاض في ظل تحركات في نطاق ضيق يميل إلى الهبوط، على الرغم من التذبذب في السعر العالمي للذهب، حيث يستمر الترقب والحذر في السيطرة على تحركات الذهب المحلي.

وساعد ضعف الطلب على الذهب الأسعار على التراجع وجاء التراجع تدريجي بسبب تفضيل اغلبية المشاركين في الأسواق الانتظار والترقب للأحداث القادمة، وبالتالي كانت تحركات الهبوط في سعر الذهب هادئة.

ومحليا تسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.