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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك مفاجيء في أسعار الدواجن اليوم.. وهذا ثمن الكتكوت الان

صدى البلد

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الاحد 17-9-2023، في المزارع والمحالات التجارية، وزاد سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 9 جنيهات  خلال سبتمبر الجاري، حيث سجل سعر الدواجن اليوم 68 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 59 جنيها بداية الشهر الجاري.

ووصل سعر الدواجن البيضاء إلى المستهلك بنحو 78 جنيها للكيلو، فيما انخفضت سعر البيض بنحو 4 جنيهات للطبق الواحد مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي>

 

وكانت أسعار الدواجن البيضاء انخفضت بشدة خلال الأشهر الماضية، بعد أن وصلت في بداية العام الجاري إلى ٩٠ جنيها للكيلو.

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سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن اليوم الاحد 17-9-2023، ، 68 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 75و 78 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 17 سبتمبر   2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم 

  • سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 68 جنيها  للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو وصل إلى  100 جنيها للكيلو.
  • واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  55 و58 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانية اليوم بين 170 و180 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 100 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم 

  • وانخفضت أسعار البيض اليوم الأحد 17-9-2023، بنحو 11 جنيها تقريبا مقرنتا بأسعار نهاية الشهر الماضي، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 122 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيها.
  • سجل سعر البيض الأحمر إلى 124 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 132 و135 جنيها.
  • فيما ارتفع سعر البيض البلدي إلى 131 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 135 و140 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم 

  • ارتفع سعر الكتكوت الأبيض متراوحا بين 25 جنيها.
  • سعر الكتكوت الساسو 18.5 جنيها.
  • سعر الكتكوت البلدي 10.25 جنيه.
  • سعر الكتكوت الفيومي 17.5 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم 

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 20.5 ألف جنيه للطن.
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