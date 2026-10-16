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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فوز يعدل المزاج.. دويدار يحتفي بعودة ناصر منسي للتهديف: الأسطورة رجع

ناصر منسي
ناصر منسي
محمد بدران   -  
علا محمد

أشاد أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بأداء لاعبي الفريق الأبيض عقب الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب أماهورو بالعاصمة كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب دويدار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مبروووك لجمهور الزمالك العظيم واللاعبين الرجالة، الحمد لله عدت على خير. مبسوط بعودة ناصر منسي الأسطورة للتهديف، وكابتن معتمد عمل الصح خلال الماتش، بالأخص التغييرات في وقتها الصحيح. برافو يا رجالة، إحنا معاكم وهنفضل معاكم، فوز الزمالك بيعدل المزاج».

وأضاف: «عودة الهداف، محتاجين كل لاعب، الموسم طويل وصعب، ووقف قيد وشغلانة يا فندم. شجع الزمالك، شجع اللاعبين، ملهاش حل تاني، وكل اللي إحنا فيه سببه مجلس الإدارة مش الجهاز الفني واللاعبين. شجع فريقك لحد آخر نفس، إحنا الزمالك، إحنا الملوك».

ناصر منسي يقود الزمالك للفوز على الجيش الرواندي

وحقق الزمالك فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، سجله ناصر منسي في الدقيقة 89، ليمنح الفريق الأبيض أفضلية قبل مواجهة العودة، التي يسعى خلالها لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفقًا للموعد المعلن.

أحمد دويدار لاعبي الفريق الأبيض الزمالك نجم الزمالك السابق الجيش الرواندي

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