قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-10-2026.. آخر تحديث
الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة
تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي ضد افتتاح كولومبيا سفارة في القدس.. مصدر مطلع لـ«صدى البلد» يكشف التفاصيل
الإسكان: فرز طلبات مستأجري الإيجار القديم بعد انتهاء التسجيل عبر منصة مصر الرقمية
إسبانيا تطعن أمام المحكمة الرياضية على عقوبة فيفا بسبب هتافات ودية منتخب مصر
صحفية بـ واشنطن بوست تكشف تفاصيل الاعتداء عليها خلال تغطية حصاد الزيتون بالضفة الغربية
​السكة الحديد تدعم تنمية سيناء.. 4 رحلات قطار يوميا على خط القنطرة شرق ـ بئر العبد
أزمة «لقب المحامية» تطيح بمتحدثة ترامب الجديدة بعد 5 أيام من تعيينها
السودان يدعو إلى تفكيك القدرات العسكرية للدعم السريع وتوحيد القوات تحت جيش وطني واحد
هيئة مقاومة الجدار: 34 اعتداءً للمستوطنين على مزارعي الزيتون الفلسطينيين خلال يوم
مصطفى بكري: قطار سيناء مشروع استراتيجي يدعم التنمية ويعزز الأمن القومي المصري
إعلام سوري: توغل إسرائيلي بـ 5 آليات عسكرية باتجاه قرية أبو مذراة بريف القنيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني يكشف عن تحركات برلمانية لإعادة فتح ملف سيارات ذوي الإعاقة

النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب
النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب
إسراء صبري

أكد  أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، مواصلة تحركاته البرلمانية لتعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل حصول المستحقين على السيارات المخصصة لهم، ومعالجة المشكلات التي تواجههم في هذا الملف.

وقال فتحي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن استغلال بعض الأشخاص غير المستحقين للمزايا المقررة لسيارات ذوي الإعاقة تسبب في خسائر للدولة، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه المخالفات دون المساس بحقوق المواطنين المستوفين للشروط القانونية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تحركات حكومية لفحص ملف سيارات ذوي الإعاقة، بمشاركة وزارة الداخلية، للكشف عن حالات الحصول عليها دون استحقاق، مطالبًا بإعادة إتاحة الفرصة أمام المستحقين، خاصة المتضررين من تأخر الإفراج عن سياراتهم رغم تحملهم أعباء مالية.

وأشار  إلى تقدمه بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشة التعديلات المطلوبة على القانون، بما يسهم في تيسير الإجراءات وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم المقررة.

النائب أحمد فتحي مجلس النواب الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

الطقس في مصر

تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

المتهم

مصرع خط الصعيد الجديد في إطلاق نار مع الشرطة بـ"الكتكاتة" في سوهاج

ترشيحاتنا

استمرار الأجواء الخريفية

استمرار الأجواء الخريفية.. تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية في مصر خلال الأسبوع المقبل

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

المنح الدراسية الممولة

كيف تحصل على منحة دراسية في أمريكا؟.. شروط وأوراق التقديم للطلاب الأجانب

بالصور

أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم.. فوائد مذهلة للشعر والذاكرة

أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم
أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم
أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يزيد خطر الإصابة بالخرف 3 أضعاف.. دراسة تكشف مفاجأة

دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن.. حلوى اقتصادية بمذاق مميز

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

بترمي زيت التونة والسردين؟.. مفاجآت عن أوميجا 3 والفرق بين التونة القطع والمفتتة

هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد