950 مدرسة.. هالة عبد السلام تكشف: لدينا 1000 غرفة مصادر أكاديمية لدمج الطلاب ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أن الدولة المصرية درّبت أكثر من مليون معلم خلال السنوات الماضية على طرق التعامل مع الطلاب، في إطار جهود تطوير المنظومة التعليمية ودعم الدمج التعليمي.

وأضافت "عبد السلام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» على شاشة MBC مصر، اليوم الخميس، أن التفاصيل الخاصة بإعادة دمج الطلاب ذوي الإعاقة موجودة، لكن الوزارة أعادت صياغتها بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها.

وكشفت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام عن تطور كبير في ملف غرف المصادر، قائلة: "في 2014 كان لدينا غرفة مصادر أكاديمية مجهزة للطلاب ذوي الإعاقة، والآن لدينا ألف غرفة في أكثر من 950 مدرسة".

وأكدت "عبد السلام" أن المدرسة مسئولة عن المستوى الأكاديمي للطلاب، مشددة على أن الدمج لا يقتصر على التواجد داخل الفصل الدراسي فقط، بل يمتد لضمان جودة العملية التعليمية وتوفير الدعم الأكاديمي اللازم لكل طالب.

وجاء حديث "عبد السلام" ردًا على ما عرضه البرنامج أمس عن معاناة طلاب ذوي الإعاقة بالمدارس، وناقش "عامر" موضوع الفقرة مع ضيوفه: " شيماء التهامي، ولية أمر طالبين دمج بمدرسة حكومية"، و"سوزان عمران، ولية أمر طالب دمج بمدرسة خاصة"، و"الدكتورة هالة غنيم، استشاري دمج أكاديمي"، و"الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق".