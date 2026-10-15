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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: روسيا سترد على هجمات أوكرانيا ضد مصافي النفط والمنشآت اللوجستية والطاقة

بوتين
بوتين
أ ش أ

 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الخميس/، أن روسيا سترد على هجمات أوكرانيا ضد مصافي النفط والمنشآت اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لا تزال تواصل محاولاتها لاستهداف مصافي تكرير النفط الروسية.

وقال بوتين - في كلمة خلال منتدى ومؤتمر المنظمة العامة الروسية «ديلوفايا روسيا»، وفقًا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية - "إنهم يواصلون ذلك حتى الآن، وحتى أمس حاولوا توجيه ضربات إلى بعض مصافي النفط، ولكن لم يكن الضرر كبيرًا"، مضيفا أن "روسيا سترد على هجمات أوكرانيا ضد مصافي النفط والمنشآت اللوجستية والطاقة"، مشيرًا إلى أن "نظام كييف ما كان ينبغي له أن يبدأ هذه الهجمات".

وتابع: "بالأمس، حاولوا استهداف بعض مصافي النفط، والآن استهدفوا بعض المواقع. لا شيء يُذكر، لكنهم ما زالوا مستمرين. وينطبق الأمر نفسه على منصات التجارة الإلكترونية: لقد اتخذوا الخطوة الأولى، والآن بدأنا بالرد. إنهم يُثيرون ضجة بالفعل بشأن الطاقة أيضًا، وبشأن المنشآت العسكرية، بما في ذلك مراكز البيانات، وما إلى ذلك. هم من بدؤوا، وكان ينبغي لهم ألا يفعلوا ذلك".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه رفع الحظر على توجيه ضربات إلى مصافي النفط الروسية، رغم الدعوات الأمريكية.

من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس /الأربعاء/، أن أوكرانيا هاجمت مصفاتي نفط في مقاطعتي ساراتوف وريازان، لافتًا إلى أن الجانب الأوكراني لا يُظهر أي علامات على التحرك نحو وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس/، أن كييف حاولت الليلة الماضية شن هجوم مكثف على مصفاة لتكرير النفط في ريازان.

بوتين هجمات أوكرانيا مصافي النفط

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