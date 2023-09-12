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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

570 جنيها للجرام في 4 شهور.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يرغب المواطنون في معرفة أسعار الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية، إضافة إلى أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي دون التعرض للزيادة غير المبررة أثناء الشراء أو البيع بمحلات الصاغة المختلفة.

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 12- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق  المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

الذهب عيار 21 بابريل الماضي
وسجل جرام الذهب عيار 21 بتاريخ 28 إبريل 2023 سعر 2750 جنيها، وسجل اليوم 2180 جنيهات، بفارق 570 جنية للجرام الواحد.

 

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,491 شراء 2,503 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,284 شراء 2,294 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,190 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,869 شراء 1,877 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,453 شراء 1,460 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,246 شراء 1,251 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,483 شراء 77,839 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,440 شراء 17,520 جنيه.
الكيلو بيع 2,491,429 شراء 2,502,857 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب أمس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600 جنيه.
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 
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