عايزين حاوي مش سواق.. ساويرس يطالب بتشديد إجراءات منح رخص القيادة ومواجهة المخالفين

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس بتطبيق قوانين المرور بحسم، وتشديد إجراءات منح رخص القيادة، لمواجهة الفوضى المرورية في مصر، في ظل ما وصفه بعدم احترام القوانين وانتشار مخالفات السير في الاتجاه المعاكس.

وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن القيادة في مصر أصبحت تواجه تحديات متعددة بسبب حركة المشاة والتوك توك والدراجات النارية، إلى جانب عدم الالتزام بقواعد المرور ومخالفة الاتجاهات، مضيفًا في تعبير ساخر: «عايزة حاوي مش سواق».

وحدد ساويرس عددًا من المقترحات للتعامل مع الأزمة، في مقدمتها تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بحسم، وتشديد إجراءات منح رخص القيادة، ومنع المحسوبية، مع سحب رخص المخالفين، خاصة مرتكبي مخالفات القيادة في الاتجاه المعاكس.

ودعا إلى ترخيص مركبات التوك توك أو منعها تمامًا، باستثناء المناطق الريفية والأحياء الشعبية، مع تحويلها إلى العمل بالكهرباء للحد من التلوث والضوضاء.

وطالب ساويرس بتشديد إجراءات تحليل الدم لسائقي سيارات النقل وأتوبيسات النقل العام، في إطار تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

تأتي مقترحات ساويرس في سياق الدعوات إلى تعزيز الانضباط المروري، وتطبيق القانون على المخالفين، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وتحسين حركة السير في الشوارع المصرية.