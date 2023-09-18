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رئيس التحرير
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600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

 قدمت تسنيم خيري، مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر أسعار الدولار والذهب حيث استقر سعر الدولار  والتي استقرت منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزى المصرى 

وتراجع  سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وسجل للشراء 30.82 جنيه  بعد 30.83 جنبه ،وللبيع 30.95 جنيه .

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 
 


اما سعر الدولار فى السوق السوداء فقد بإجمالي وصل إلى 4 جنيهات، ليبدأ سعره اليوم من 38.5 جنيه بعدما كان ب 42 و 43 جنيها، وسط دعوات بالتخلص منه بعد انضمام مصر  للبريكس الذى يضم  مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار  والذى تم تطبيقه يوم السبت الماضي 
ف الحكومة كانت قد أصدرت، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار ..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

تسنيم خيري أسعار الدولار الذهب سعر الدولار البنك المركزي المصري

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