انخفاضات وصلت لـ600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الذهب في الأسواق

شهدت أسعار الذهب في الأسواق، مفاجأة كبرى خلال الأيام الماضية، وذلك في ضوء الانخفاضات الكبيرة التي ضربت المعدن الأصفر في الفترة الماضية، والتي وصلت الانخفاضات طيلة الفترة الماضية إلى مبلغ 600 جنيه دفعة واحدة، في واحد من الأرقام الضخمة في أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

ويولي المصريين اهتمامًا كبيرًا بـ أسعار الذهب في الأسواق، خاصة بعد موجة الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدها سعر الذهب خلال الأشهر الماضية، وسط ترقب كبير من الجميع حول ما يمكن أن يصل إليه السعر في الفترات المقبلة، خاصة أن الكثيرين اتخذ قرار بشراء المعدن الأصفر خلال فترة ارتفاع أسعار.

ومن خلال هذا التقرير، نرصد لكم آخر ما جاء في أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، وإليكم التفاصيل:

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في الأسعار، فبعد أن وصل سعر الجرام عيار 21 لـ مبلغ 2800 جنيه، سجل في أيام مبلغ 2300 و 2200 جنيه، و2100 جنيه، اليوم الجمعة 22-9-2023 سجل 2215 جنيها، أي أن هناك انخفاضات وصلت لـ 600 جنيه.

وكشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، نتج عنه انخفاضات كبيرة في الأسعار وصلت لـ 600 جنيه، وأنه مع اقتراب موعد انتهاء المدة المسموح بها لـ المصريين بالدخول بالذهب بدون جمارك، نؤكد أنه في حالة عدم تجديد القرار سترتفع الأسعار مرة واحدة بنسبة تصل لـ 20 لـ 300 جنيه بالجرام.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرار الإعفاء كان لحدوث توازن بين الطلب و العرض، موضحًا أنه في حالة وفرة المعروض ينتج عنه انخفاض في الأسعار، ويكون السعر قريب من السعر العالمي.

وقدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2531 جنيها للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2215 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1899 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17800 جنيها.

سعر الذهب أمس الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2520 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2205 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17640 جنيها.

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية اقتصادية حول أسعار الذهب والدولار بعد ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ،قررت تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19.25%، والإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.75%.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 25 جنيها دفعة واحدة



وأسعار الذهب تنتظر الفترة المقبلة، قرارا حكوميا بشأن مبادرة زيرو جمارك الخاصة بـ واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج ،حيث من المقرر أن تنتهي المبادرة في شهر أكتوبر المقبل، وتقدمت وزارة التموين ، بطلب إلى الحكومة لتمديدها 6 أشهر إضافية.