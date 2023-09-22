الجرام نزل 25 جنيه | مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار المركزي

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية اقتصادية حول أسعار الذهب والدولار بعد ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.



وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ،قررت تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19.25%، والإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.75%.



وبالنسبة لأسعار الدولار فهي تشهد حالة من الاستقرار الواضح منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات، فقد سجل سعر الدولار في البنك المركزي : 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.



وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

و سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



أصدرت الحكومة، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.



و ذكرت وكالة الأنباء “آر بي كيه”، نقلًا عن بيانات من بنك روسيا، أن دول أفريقيا تستخدم بشكل مُتزايد عُملات الدول التي تعتبرها روسيا صديقة في تجارتها مع موسكو.



وفي حين أنه تم التخلي عن الدولار الأمريكي واليورو، فإن حصة الروبل الروسي في المشتريات الأفريقية من الصادرات الروسية انخفضت، حيث بلغت حصة عملات ما يُسمى بالدول “الصديقة”، خاصة اليوان الصيني، في تسويات التصدير 78.8% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2021.



ومع ذلك، انخفضت حصة العُملات غير الصديقة، وخاصة الدولار واليورو، إلى 8.5 % من 12.6 % في يونيو، وانخفضت من 58.9 % في مايو.



العُملة الرئيسية المفضلة للدول الأفريقية هي اليوان الصيني، مع استخدام الروبية الهندية أيضًا ولكن بدرجة أقل، وفقًا لألكسندر نوبل، مدير مركز أبحاث التجارة الدولية في “رانيبا”.



وقال نوبل: “يتأثر هذا بجغرافيا الإمدادات ومجموعة السلع، لأن روسيا تبيع مجموعات مختلفة من السلع بشروط مختلفة إلى دول أفريقية مختلفة. على أي حال ، في المستقبل سنشهد انتقالا من الدولار واليورو إلى الروبل واليوان والروبية”.



و في الأشهر السابقة، استخدمت الدول الأفريقية الروبل الروسي في المقام الأول لشراء الصادرات الروسية.



وفي يوليو، بلغت مدفوعات الواردات الروسية من أفريقيا 34% بالروبل، و47.4% بالدولار واليورو، و18.7% بعملات أخرى.



وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %



وبالنسبة لأسعار الذهب فانخفضت أسعار الذهب اليوم بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 25 جنيها دفعة واحدة

وأسعار الذهب تنتظر الفترة المقبلة، قرارا حكوميا بشأن مبادرة زيرو جمارك الخاصة بـ واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج ،حيث من المقرر أن تنتهي المبادرة في شهر أكتوبر المقبل، وتقدمت وزارة التموين ، بطلب إلى الحكومة لتمديدها 6 أشهر إضافية.

وكانت الحكومة قد قررت اعفاء واردات الذهب بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي لمده 6 أشهر.

كما قامت مصلحة الضرائب بوضع مثال توضيحي للماموريات الضريبية ومقرات الضرائب بالموانئ والمطارات وقالت ان قيمة المصنعية علي جرام الذهب تبلغ 80 جنيها، فلو كانت هناك سبيكة أو مشغول ذهبي بوزن 200 جرام فإن قيمة المصنعية 80 جنيها لكل جرام، والتي تساوي 16 ألف جنيه .

ويتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16 ألف جنيه /14% وبذلك تكون قيمة الضريبه 2240 جنيها علي المشغول الذهبي.



ولذلك تقدمت وزارة التموين ممثلة في الدكتور ناجي فرج مستشار الوزير ، بطلب إلى الحكومة لتمديد هذه المبادره ل 6 أشهر إضافية وفى انتظار قرار الحكومة سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها في التوقيت المعلن

وهذه هي اسعار اعيره الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث كالتالى، مع العلم انه يتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب

عيار 24 بيع 2,520 شراء 2,531

عيار 21 بيع 2,205 شراء 2,215

عيار 18 بيع 1,890 شراء 1,899

عيار 14 بيع 1,470 شراء 1,477

عيار 12 بيع 1,260 شراء 1,266

الجنيه الذهب بيع 17,640 شراء 17,720