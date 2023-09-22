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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت  أسعار الذهب خلال بداية التعاملات اليوم حالة انخفاض مقارنة بسعر الذهب في بداية تعاملات أمس، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بحوالي 10 جنيهات، ليسجل سعر الجرام 2220 جنيهًا للبيع، مقابل 2230 جنيها في بداية تعاملات أمس.

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ومنذ بداية شهر سبتمبر تسجل أسعار الذهب إما حالة انخفاض أو إما استقرارا فى الأسعار دون أي ارتفاع عن المألوف وعليه يتوقع الخبراء أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء.
ويهتم الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليومية إما بهدف شراء الشبكة أو من أجل الاستمرار فى المعدن الأصفر .

أسعار الذهب اليوم بعد تثبيت الفائدة


كما يسعي الكثير من المواطنين لمعرفة أسعار الذهب خاصة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,514 شراء 2,537
عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,326
عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,220
عيار 18 بيع 1,886 شراء 1,903
عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,480
عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,269
الاونصة بيع 78,194 شراء 78,905
الجنيه الذهب بيع 17,600 شراء 17,760
الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,537,143

ويعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

تثبيت سعر الفائدة 


هذا وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.


وتم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.


وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة لمدة 4 اجتماعات دون تحريك، فيما رفعت الفائدة في اجتماعين بنحو 1% و2% بقيمة إجمالية 3% خلال العام 2023

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة تراجع إلى أدنى مستوى، حيث سجل 1950 دولار للأوقية مع ارتفاع الدولار والسندات الأمريكية بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية وجود ارتفاع آخر في أسعار الفائدة هذا العام.

وهبطت العقود الآجلة للذهب بقوة إلى 1947 دولار للأوقية وبنسبة 1%، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.17% إلى 1927 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.35% إلى 105.142 نقطة.
وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخري تراجعت الفضة الفورية 0.3% إلى 23.18 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 919.94 دولارًا، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 1260.39 دولارًا.

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وأبقى الفيدرالي الأمريكي أمس على أسعار الفائدة بلا تغيير، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، حيث من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.

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