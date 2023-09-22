الأصفر يضرب بقوة.. ارتفاع أسعار الذهب العالمية رغم ضغط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الجمعة، رغم ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 1923.29 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا بنسبة 0.2% إلى 1943.10 دولارًا.

وحققت أسعار الفضة في المعاملات الفورية مكاسب بنسبة 0.4%، لتصل إلى 23.47 دولارًا للأوقية.

وزاد البلاتين بنسبة 0.7%، ليصل إلى 925.77 دولارًا، وقفز البلاديوم بنسبة 0.8%، مسجلاً 1272.85 دولارًا.