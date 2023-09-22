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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

600 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد إعلان قرار البنك المركزي.. وعيار21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

يهتم الآلاف من المشترين يوما بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ شهد سعر الأوقية هبوطا ملحوظا على مستوى العالم بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار.

ومحليا ، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الآن ، بعد ساعات من قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بحسب ما أعلن البنك في بيان رسمي مساء أمس الخميس.

الذهب 

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سعر الذهب اليوم 20-9-2023

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 

ويهتم المقبلون على شراء المصوغات، بسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لدى التجار، فهو المفضل لدى الكثيرين عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج، ويبدأ سعره اليوم من 1,886 جنيها.

الذهب الآن مباشر  

تراجعت أسعار الذهب الآن،  مقارنة بالأمس ، كما سجل سعر الجنيه الذهب تراجعا بنحو  600 جنيه مقارنة بسعره قبل أيام ، إذ سجل  اليوم 17,600 جنيها للشراء بعد ما سجل 18200، فيما سجل نحو 22400 جنيه إبريل الماصي، حيث يزن كل جنيه 8 جرامات من عيار 24.

الذهب 

سعر الذهب في مصر

ويهتم المقبلون على الشراء بمعرفة سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة ، 2,537 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,220 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة ، من عيار 18: 1,903 جنيهات.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء: 1,480 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع: 17,600 جنيه.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر الأوقية اليوم تراجعا، إذ سجلت في بورصة نيويورك في العقود الفورية 1,922.05 دولار بحلول الساعة 00:36 بتوقيت جرينتش، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

كما يهتم الكثير عند شراء الأصفر عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل والسبائك.

الذهب 

ويقوم بعض التجار بحساب سعر المصنعية؛ بإضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

قرار البنك المركزي

وبالأمس الخميس 21 سبتمبر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

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