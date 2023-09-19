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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب تكشف مفاجأة عاجلة عن المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة

الذهب
الذهب

أكد هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه شهدنا اليوم ارتفاع على مستوى السعر العالمى للذهب،  وصل 1937 وبالتالي ارتفع السعر المحلي.

 

وقال هاني جيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه على الرغم من أن السعر المحلي منخفض مقارنة بالسعر العالمي، فأنه متوقع على نهاية العام أن نشهد ارتفاعات أخرى.

 

استقرار أسعار الذهب

وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر عيار 24 وصل إلى ما يقرب 2540 جنيه تقريبا، مؤكدا أن قرار رئاسة الوزراء بالسماح للوافدين بإدخال الذهب بدون جمارك، أثر بشكل مباشر على استقرار أسعار الذهب.

شعبة الذهب الغرفة التجارية السعر العالمي للذهب سعر عيار 24 السعر المحلي

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