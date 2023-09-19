الحق بيع.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجئة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن معرفة أسعار الذهب الان في مصر، ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 19- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

وهبطت أسعار الذهب اليوم إلى مستويات قياسية، قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.



سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

الأونصة بيع 78,372 شراء 79,083

الجنيه الذهب بيع 17,640 شراء 17,800

الكيلو بيع 2,520,000 شراء 2,542,857



سعر الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,520 جنيه شراء 2,543 جنيه.

سعر الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,310 جنيه شراء 2,331 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,225 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,890 جنيه شراء 1,907 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,470 جنيه شراء 1,483 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,260 جنيه شراء 1,271 جنيه.

الذهب

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

وعن سعر عيار 18 الآن، عيار 18 بيع 1866 شراء 1860 جنيه جنيه كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم، عند شراء بعض المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها.

سعر الذهب مباشر

وعن سعر الذهب مباشر يقدمه موقع صدى البلد في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:-

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,520 شراء 2,543 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,310 شراء 2,331 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,205 شراء 2,225 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,890 شراء 1,907 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,470 شراء 1,483 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,260 شراء 1,271 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 78,372 شراء 79,083 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,640 شراء 17,800 جنيه.

الكيلو بيع 2,520,000 شراء 2,542,857 جنيه.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

المشترون يبحثون عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية ، في سوق الصاغة ، إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 فيما فوق.