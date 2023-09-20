عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام يسجل 1900 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

صدى البلد

يهتم الكثير من المواطنين، بمتابعة سعر  الذهب محليا وعالميا، ويقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة التعرف على أسعار  الذهب خلال التعاملات اليوم، الاربعاء 20-9-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع “ايچيبت جولد برايس توداي”.

أسعار الذهب اليوم في مصر


سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,215 جنيها للبيع و 2,225 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,531 جنيها للبيع و 2,543 جنيها للشراء.

 

هبوط بـ أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,899 جنيها للبيع و 1,907 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  1,477 جنيها للبيع و 1,483 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم في مصر


وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,720 جنيها للبيع و 17,800 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة الذهب حوالي 78,727 جنيها للبيع، و 79,083 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,531,429 جنيها للبيع، و 2,542,857 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا


يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.


 

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أعيرة الذهب الاونصة الاقتصاد العالمى الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

ترشيحاتنا

بعد منشور منسوب لـ نجله .. حقيقة وفاة ترامب

العالم الهولندي يحذر من جديد بشأن الكوارث الطبيعية: «زلزال أقوى قادم» |فيديو

احصل عليها قبل أى حد.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة|الأمم المتحدة: أزمة المناخ فتحت أبواب الجحيم على البشرية

بالأحضان.. لقاء وزير الخارجية مع نظيره التركي على هامش اجتماع الأمم المتحدة

تحذير شديد اللهجة.. بولندا تهدد أوكرانيا بسبب أزمة كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

مكياج غريب.. كارمن سليمان تثير ضجة بصورها| شاهد

لهذا السبب.. بريطانية وخطيبها يعتنيان بـ 13 دمية واقعية لأطفال.. شاهد

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ