مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الأربعاء 20-9-2023، أسعار الذهب ، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.11 جنيه للبيع، و 32.99 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.37 جنيه للبيع، و38.24 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.22 جنيه للبيع، و99.87 جنيه للشراء .

3 ظواهر جوية| الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل



فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



هل تتأثر مصر بعاصفة التنين؟



ونفت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، تأثر البلاد بأي عواصف أو منخفضات جوية متعمقة خلال الأيام المقبلة، معقبة: “مفيش منخفض أو عاصفة تنين”، لافتة إلى أن الأحوال الجوية مستقرة تمامًا.



وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر على مدار الأسبوع المقبل، موضحة أن عاصفة التنين كانت حالة جوية قديمة تأثرت بها البلاد في 2020 ولم تؤثر على البلاد أية حالات جوية عنيفة بعدها.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة بدأت تعود للمعدلات الطبيعية لها وتنخفض في معظم المحافظات؛ وذلك بسبب اقتراب فصل الخريف والذي يعتبر أفضل فصول السنة بسبب اعتدال درجات الحرارة.



فرص لسقوط الأمطار ونشاط للرياح



وأشارت إلى وجود نشاط نسبي في الرياح خلال فترة المساء، يعمل على تلطيف الأجواء، وتقليل نسب الرطوبة، بجانب وجود منخفض جوي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس خلال فترة الصباح الباكر، وهذا يحسن من الحالة الجوية أيضًا، وذلك مع وجود فرص أمطار خفيفة بالمناطق الشرقية للبلاد، والتي تساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية.



وأوضحت أن التغيرات المناخية يختلف تأثيرها من دولة لأخرى على حسب الموقع الجغرافي والطبيعية الجغرافية ومناخ كل بلد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء



العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 22

الإسكندرية 30 - 23

الإسماعيلية 34 - 22

الغردقة 38 -26

أسوان 40 - 26

سوهاج 37 - 22

المنيا 35- 22

