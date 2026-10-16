السفيرة المصرية تقدم أوراق اعتمادها لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة

قدمت السفيرة رانيا عبدالمجيد أوراق اعتمادها سفيرةً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، إلى الدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.
وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أعربت رئيسة تنزانيا عن تقديرها للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وتنزانيا التي وضع أسسها الزعيمان الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس جوليوس نيريري في إطار دعمهما لاستقلال ووحدة القارة الإفريقية.
وأكدت أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين، مشيدة بمشروع سد "جوليوس نيريري" والذي يُعد علامة فارقة في العلاقات بين البلدين ونموذجاً للتعاون الإفريقي-الإفريقي الناجح.
من جانبها، أكدت السفيرة رانيا عبدالمجيد اعتزازها بتمثيل جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا، وحرصها على العمل من أجل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وتنزانيا، والزخم الذي تشهده العلاقات في هذه المرحلة.
كما تناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على ما تشهده من تطور في مختلف المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.