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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يزور جناح سيدات حلايب وشلاتين بمعرض «تراثنا 2026»

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، فعاليات الدورة الثامنة من معرض «تراثنا 2026» للحرف اليدوية والتراثية المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يشهد مشاركة نحو ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية.

وشملت جولة رئيس مجلس الوزراء بالمعرض زيارة جناح سيدات حلايب وشلاتين، حيث اطّلع على المنتجات اليدوية والتراثية التي تعرضها السيدات والتي تجسد ملامح من التراث الثقافي للمنطقة وتعكس خصوصية هويتها المحلية.

وتأتي مشاركة سيدات حلايب وشلاتين في إطار دعم الحرف التراثية بالمناطق الحدودية، وإتاحة الفرصة أمام صاحبات المشروعات للتعريف بمنتجاتهن وفتح آفاق جديدة لتسويقها بما يسهم في دعم مشروعاتهن وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة.

ويخصص المعرض جناحًا لسيدات حلايب وشلاتين لعرض منتجاتهن اليدوية في خطوة تستهدف إبراز التراث المحلي والحفاظ على الحرف التقليدية، إلى جانب ربط المنتجات التراثية بالأسواق وفرص التسويق الجديدة.

وتستمر فعاليات معرض «تراثنا 2026» حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة من أصحاب المشروعات والحرفيين والجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية.

رئيس مجلس الوزراء معرض «تراثنا 2026» السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرف اليدوية

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