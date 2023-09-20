هبوط بـ أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة أسعار الذهب الآن في مصر، لذا يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الأربعاء 20- 9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

وهبطت أسعار الذهب اليوم إلى مستويات قياسية، قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.



سعر الذهب اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023

الاونصة بيع 78,017 شراء 78,727

الجنيه الذهب بيع 17,560 شراء 17,720

الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,531,429



سعر الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,531 جنيه.

سعر الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,320 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,215 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,899 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,477 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,266 جنيه.

الذهب

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

وعن سعر عيار 18 الآن، عيار 18 بيع 1866 شراء 1860 جنيه جنيه كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم، عند شراء بعض المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

المشترون يبحثون عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية ، في سوق الصاغة ، إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 فيما فوق.