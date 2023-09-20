سعر الذهب اليوم 20-9-2023

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20-9-2023، داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر المشغولات الذهبية في ختام معاملات أمس بمقدار 25 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 نحو 2195 جنيه للبيع و 2215 جنيه للشراء

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1881 جنيه للبيع و 1899 جنيه للشراء

عيار 24



وسجل سعر عيار 24 نحو 2509 جنيه للبيع و 2531 جنيه للشراء

عيار 14



ووصل سعر عيار 14 الأدني نحو 1463 جنيه للبيع و 1477 جنيه للشراء .

أوقية الذهب



وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 78.02 ألف جنيه للبيع و 78.73 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.6 ألف جنيه للبيع و 17.72 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.51 مليون جنيه للشراء و 2.531 مليون جنيه للبيع.



الذهب والثروة



ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.



سعر الذهب اليوم بالمصنعية



المشترون يبحثون عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية ، في سوق الصاغة ، إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.



وعند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 فيما فوق.

