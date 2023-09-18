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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب في تداولات اليوم الاثنين وصعدت العقود الفورية بنحو 5 دولارات للأونصة، مسجلة أعلى مستوى في نحو أسبوعين.

وبحلول ظهر اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.4% إلى 1946 دولارا للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.10% إلى 1925.89 دولار للأونصة، وقبل ذلك صعدت العقود بنحو 5 دولارات مسجلة أعلى مستوى منذ 5 سبتمبر 2023.

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ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المئة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.07 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.29 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأونصة.
 

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