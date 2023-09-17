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هزة قوية في أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 الآن

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف - مذيعة "صدى البلد"

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة، حيث نهتم يوميا بالبحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر، في البنوك الرسمية العاملة في مصر الحكومية والخاصة، وكذلك سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، خاصة بعد ساعات قليلة من بدء تفعيل قرار الحكومة الخاص بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار.

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وهبط  سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى 4 جنيهات، ليبدأ اليوم من 39 جنيها بعد نحو 42 و43 جنيها، على خلفية قرار حكومي خاص بسداد رسوم الإقامة للأجانب بالدولار، وإعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا.

أما الذهب، فتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، أبرز ما يبحث عنه المشترون، خاصة مع تذبذب الأسعار الفترة الماضية، ما بين الصعود والهبوط.

وهبطت أسعار الذهب اليوم إلى مستويات قياسية، قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة “زيرو جمارك”، والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.

ويبحث الكثير عن سعر الذهب الآن في محلات الصاغة المختلفة، والذي سجل هبوطا جديدا اليوم الأحد مقارنة بأسعار الأمس، ليبدأ سعر الجرام الأقل من عيار 12 إلى نحو  1240 جنيها فقط، فيما سجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 1447 جنيها فقط بعدما لامس الـ2000 جنيه في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

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