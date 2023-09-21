400 جنيه|تراجع تاريخي في أسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار21 مفاجأة

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، أهم ما يبحث عنه الآلاف في مصر بالتزامن مع قفزة في سعر الأوقية عالميا أمس، لتعاود الانخفاض بقوة بنحو يزيد على 20 دولارا دفعة واحدة ، بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للبنك.

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ويهتم المقبلون على شراء المصوغات، بالبحث عن عن سعر الجرام عيار 21 الآن في محلات الصاغة المختلفة ، الأكثر فهو المفضل لدى الكثيرين عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج.

الذهب

الذهب عيار 21 الآن في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا ملحوظا على خلفية تراجع سعر الأوقية عالميا ، ليبدأ من نحو 2,220 جنيها بعد 2245 جنيها قبل ساعات، فيما يكون متراجعا من أعلى سعر 2850 جنيها بقيمة نحو 600 جنيه.

400 جنيه

وعن أسعار الذهب الآن، سجل سعر الجنيه الذهب تراجعا بنحو 400 جنيه، إذ سجل اليوم 17840 جنيها للشراء بعد ما سجل 17400 قبل ساعات للبيع، بفارق نحو 400 جنيه، فيما سجل نحو 18.200 جنيه قبل أيام، حيث يزن كل جنيه 8 جرامات من عيار 24.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وعن سعر المعدن الأصفر اليوم من عيار 18، فسجل بداية من 1,903 جنيهات في محلات الصاغة، بينما سجل ما يزيد عن 2500 جنيه في ذروة ارتفاع الأصفر قبل عدة شهور، فيما يبدأ سعر الجرام من عيار 12 الأقل في مصر 1,269 جنيها.

الذهب

سعر الذهب مباشر

ويهتم المقبلون على الشراء بالتعرف على سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس، 2,549 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس، 2,230 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الخميس، من عيار 18: 1,911 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 14 للشراء: 1,487 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس، عيار 24 للبيع: 17,760 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير من الراغبين في شراء الأصفر عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل والسبائك.

ويمكن حساب سعر المصنعية؛ بإضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.