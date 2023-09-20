300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميا قبل ساعات من اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة.

كما يبحث الكثير في مصر عن سعر الجرام من عيار 21 الأكثر، فهو المفضل لدى الكثيرين عند شراء المشغولات الذهبية، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج.

الذهب

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سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر المعدن الأصفر اليوم من عيار 18، بداية من 1,881 جنيها في محلات الصاغة، بينما سجل ما يزيد عن 2500 جنيه في ذروة ارتفاع الأصفر قبل عدة شهور.

300 جنيه

أما عن أسعار الذهب الآن، حيث سجل سعر الجنيه الذهب قفزة بقيمة نحو 300 جنيه، إذ سجل اليوم 17,720 جنيها للشراء بعد ما سجل 17400 قبل ساعات للبيع، بفارق نحو 300 جنيه، فيما سجل نحو 18.200 جنيه قبل أيام، حيث يزن كل جنيه 8 جرامات من عيار 24.

سعر الذهب مباشر

ويهتم المقبلون على الشراء بالتعرف على سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء، 2,531 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,215 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، من عيار 18: 1,894 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: 1,899 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع: 17,560 جنيها.

قرار حكومي

وتنتظر أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة، قرارا حكوميا بشأن مبادرة زيرو جمارك الخاصة بـ واردات المعدن النفيس مع المصريين بالخارج، إذ أنه من المقرر أن تنتهي المبادرة في شهر أكتوبر المقبل، وتقدمت وزارة التموين بطلب إلى الحكومة لتمديدها 6 أشهر إضافية.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل والسبائك.

وعند حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.