مفاجأة فى أسعار الذهب الآن وعيار 21 غير متوقع| تفاصيل

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليومية إما بهدف شراء الشبكة أو من أجل الاستمرار فى المعدن الأصفر .

وتواصل أسعار الذهب حالة الاستقرار علي مستوي جميع الأعيرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 2210 جنيهات للجرام بعد وصل خلال الشهور الماضية إلي 2800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ومنذ بداية شهر سبتمبر تسجل أسعار الذهب إما حالة إنخفاض أو استقرار فى الأسعار دون أي ارتفاع عن المألوف وعليه يتوقع الخبراء أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء .

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المتوقع أن يشهد تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بينما ينصب تركيز الأسواق على توقعات البنك بخصوص مستقبل أسعار الفائدة.

وشهدت أسعار الذهب الفورية ارتفاع بنسبة 0.1% للتداول عند المستوى 1926 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى عند 1930 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع طفيف للذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

وتشير التوقعات في الأسواق إلى أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع عند مستوياتها الحالية.

ساهمت تلك التوقعات فى تحقيق الذهب مكاسب عدة وذلك بسبب توقعات استمرار أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت.

ويستمر الدولار الأمريكي في التداول بالقرب من أعلى مستوياته في 6 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار، الأمر الذي يحد أيضاً من فرص تحقيق الذهب للمكاسب بسبب العلاقة العكسية التي تربط الذهب بالدولار.