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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد والأسمنت وأرقام الطوارئ، والتي نستعرضها فيما يلي:

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة
يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر ، خاصة سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر والمفضل لدى الكثير عند شراء المشغولات الذهبية، بالتزامن مع تذبذب أسعار المعدن عالميا، والذي شهد قفزة إلى مستويات 1,934 دولارا للأوقية.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، الموافق 4 ربيع الأول 1445 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

البيضاء بـ 67 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والكتاكيت الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.

الطماطم بـ 14 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:

عز بـ 33 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

تستقر أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، عند مستوى 33500 جنيه، بينما ثبتت أسعار الأسمنت، ووصل سعر الأسمنت المسلح إلى 1990 جنيها.

الدينار الكويتي بـ 99.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

يقدم موقع صدى البلد ، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يتعرض الكثيرون منا، إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

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