حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 33 24

بنهــــا 32 23

دمنهور 31 24

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 24

دمياط 30 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 23

العريش 31 22

رفح 30 22

رأس سدر 33 25

نخل 33 16

كاترين 30 15

الطور 33 23

طابا 33 25

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 29 22

السلوم 29 20

سيوة 33 20

رأس غارب 35 25

الغردقة 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 26

حلايب 32 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 32 29

الفيوم 33 23

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 36 21

سوهاج 37 23

قنا 39 23

الأقصر 39 23

أسوان 40 26

الوادي الجديد 38 20

أبو سمبل 39 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 45 31

المدينة 44 32

الرياض 42 27

المنامة 39 31

أبو ظبى 41 32

الدوحة 40 30

الكويت 46 26

دمشق 33 15

بيروت 31 26

عمان 30 18

القدس 29 18

غزة 30 24

بغداد 41 24

مسقط 31 28

صنعاء 29 14

الخرطوم 40 29

طرابلس 32 24

تونس 35 23

الجزائر 27 23

الرباط 26 14

نواكشوط 37 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 27 07

إسطنبول 27 17

إسلام آباد 34 24

نيودلهى 33 26

جاكرتا 35 23

بكين 27 16

كوالالمبور 34 24

طوكيو 34 25

أثينا 29 17

روما 30 18

باريس 22 14

مدريد 35 14

برلين 22 14

لندن 20 15

مونتريال 17 11

موسكو 21 12

نيويورك 23 15

واشنطن 26 14

أديس أبابا 22 13