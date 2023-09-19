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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز بـ 33 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

صدى البلد

تستقر أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، عند مستوى 33500 جنيه، بينما ثبتت أسعار الأسمنت، ووصل سعر الأسمنت المسلح إلى 1990 جنيها.

 

وتأتي قائمة أسعار الحديد والأسمنت كالتالي: 

سعر طن حديد عز عند مستوى 33500 جنيه.

سعر طن حديد سرحان وصل إلى 31800 جنيه.

سعر طن حديد بشاي ثبت عند مستوى 33000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المعادي نحو 32200 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل سجل نحو 32100 جنيه.

سعر طن حديد العشري والمصريين استقر عند مستوى 32500 جنيه.

سعر طن حديد الكومي بلغ نحو 32400 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد المراكبي وصل إلى 32500 جنيه

سعر طن حديد عطية سجل نحو 32700 جنيه

سعر أسمنت المسلح ثبت عند مستوى 1990 جنيهًا.

سعر أسمنت النصر استقر عند مستوى 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويدي ثبت عند 2150 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت وادي النيل ثبت عند مستوى 1900 جنيهًا في الطن.

سعر أسمنت حلوان استقر عند مستوى 1950 جنيها في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1270 إلى 1380 جنيهًا.

بينما تسجل أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1950 و2050 جنيهًا.

كما ثبتت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 جنيهًا إلى 3600 جنيه.

 

أسعار الحديد والأسمنت اسعار الحديد اليوم سعر أسمنت وادي النيل أسعار الأسمنت المقاوم

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