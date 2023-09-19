يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، الموافق 4 ربيع الأول 1445 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.
ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.
|المدينة
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|القـاهـرة
|5:14 ص
|6:41 ص
|12:49 م
|4:17 م
|6:55 م
|8:13 م
|الأسكندرية
|5:18 ص
|6:46 ص
|12:54 م
|4:23 م
|7:1 م
|8:20 م
|طنطــا
|5:14 ص
|6:42 ص
|12:50 م
|4:18 م
|6:57 م
|8:15 م
|المنصورة
|5:13 ص
|6:41 ص
|12:48 م
|4:17 م
|6:55 م
|8:14 م
|الزقـازيق
|5:13 ص
|6:40 ص
|12:48 م
|4:16 م
|6:55 م
|8:13 م
|أسيــوط
|5:18 ص
|6:42 ص
|12:49 م
|4:17 م
|6:56 م
|8:11 م
|سـوهاج
|5:16 ص
|6:40 ص
|12:47 م
|4:15 م
|6:53 م
|8:8 م
|بنى سويف
|5:16 ص
|6:42 ص
|12:49 م
|4:18 م
|6:56 م
|8:13 م
|المنـيـا
|5:18 ص
|6:44 ص
|12:51 م
|4:19 م
|6:57 م
|8:13 م
|قـــنا
|5:12 ص
|6:36 ص
|12:43 م
|4:10 م
|6:49 م
|8:4 م
|أســوان
|5:14 ص
|6:36 ص
|12:42 م
|4:8 م
|6:48 م
|8:1 م
|مطـروح
|5:29 ص
|6:57 ص
|1:5 م
|4:34 م
|7:12 م
|8:31 م
|الغردقـة
|5:7 ص
|6:32 ص
|12:38 م
|4:6 م
|6:45 م
|8:0 م
|الخارجـة
|5:23 ص
|6:46 ص
|12:53 م
|4:20 م
|6:59 م
|8:13 م
|الإسماعيلية
|5:10 ص
|6:37 ص
|12:45 م
|4:13 م
|6:52 م
|8:10 م
|دمياط
|5:10 ص
|6:39 ص
|12:47 م
|4:15 م
|6:54 م
|8:13 م
|السـلوم
|5:37 ص
|7:6 ص
|1:13 م
|4:42 م
|7:20 م
|8:39 م
|نويـبع
|5:2 ص
|6:28 ص
|12:35 م
|4:3 م
|6:42 م
|7:59 م
|حلايــب
|5:0 ص
|6:21 ص
|12:27 م
|3:53 م
|6:33 م
|7:45 م
|شرم الشيخ
|5:4 ص
|6:30 ص
|12:37 م
|4:5 م
|6:43 م
|7:59 م
|الفـيــوم
|5:17 ص
|6:43 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:57 م
|8:14 م
|6أكتـوبر
|5:16 ص
|6:43 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:57 م
|8:14 م
|كفر الشيخ
|5:14 ص
|6:43 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:57 م
|8:16 م
|الحامول
|5:13 ص
|6:42 ص
|12:49 م
|4:18 م
|6:56 م
|8:15 م
|بلطيم
|5:13 ص
|6:42 ص
|12:49 م
|4:18 م
|6:57 م
|8:15 م
|طابا
|5:0 ص
|6:27 ص
|12:34 م
|4:3 م
|6:41 م
|7:58 م
|راس سدر
|5:9 ص
|6:36 ص
|12:43 م
|4:12 م
|6:50 م
|8:7 م
|الطـــور
|5:7 ص
|6:32 ص
|12:39 م
|4:7 م
|6:46 م
|8:2 م
|دهب
|5:3 ص
|6:29 ص
|12:36 م
|4:4 م
|6:42 م
|7:59 م
|ابوزنيمة
|5:8 ص
|6:34 ص
|12:41 م
|4:10 م
|6:48 م
|8:5 م
|راس غارب
|5:9 ص
|6:34 ص
|12:42 م
|4:10 م
|6:48 م
|8:5 م
|القصير
|5:6 ص
|6:30 ص
|12:37 م
|4:4 م
|6:43 م
|7:58 م
|برنيس
|5:3 ص
|6:26 ص
|12:32 م
|3:58 م
|6:38 م
|7:51 م
|سفاجة
|5:7 ص
|6:31 ص
|12:38 م
|4:6 م
|6:44 م
|7:59 م
|مرسى علم
|5:5 ص
|6:28 ص
|12:34 م
|4:1 م
|6:40 م
|7:54 م
|شلاتين
|5:3 ص
|6:25 ص
|12:32 م
|3:58 م
|6:38 م
|7:50 م
|سيدى برانى
|5:34 ص
|7:2 ص
|1:10 م
|4:39 م
|7:17 م
|8:36 م
|الضبعة
|5:24 ص
|6:52 ص
|1:0 م
|4:29 م
|7:7 م
|8:25 م
|العلمين
|5:23 ص
|6:51 ص
|12:58 م
|4:27 م
|7:5 م
|8:23 م
|واحة سيوة
|5:38 ص
|7:5 ص
|1:12 م
|4:40 م
|7:18 م
|8:35 م
|موط (الداخلة )
|5:28 ص
|6:52 ص
|12:58 م
|4:25 م
|7:4 م
|8:19 م
|الفرافرة
|5:30 ص
|6:55 ص
|1:2 م
|4:29 م
|7:8 م
|8:24 م
|البويطى
|5:25 ص
|6:51 ص
|12:58 م
|4:26 م
|7:5 م
|8:21 م
|باريس
|5:22 ص
|6:45 ص
|12:51 م
|4:18 م
|6:58 م
|8:11 م
|المحلة الكبرى
|5:13 ص
|6:42 ص
|12:49 م
|4:18 م
|6:56 م
|8:15 م
|الحمام
|5:17 ص
|6:43 ص
|12:51 م
|4:19 م
|6:57 م
|8:15 م
|نجع حمادى
|5:14 ص
|6:38 ص
|12:45 م
|4:12 م
|6:51 م
|8:6 م
|بورسعيـد
|5:9 ص
|6:37 ص
|12:45 م
|4:13 م
|6:52 م
|8:10 م
|السـويس
|5:9 ص
|6:36 ص
|12:44 م
|4:12 م
|6:51 م
|8:8 م
|العريـش
|5:3 ص
|6:31 ص
|12:39 م
|4:7 م
|6:46 م
|8:4 م
|الطـــور
|5:7 ص
|6:32 ص
|12:39 م
|4:7 م
|6:46 م
|8:2 م
|دمنـهـور
|5:16 ص
|6:44 ص
|12:52 م
|4:21 م
|6:59 م
|8:17 م
|ادفو
|5:13 ص
|6:36 ص
|12:42 م
|4:9 م
|6:48 م
|8:2 م
|اسنا
|5:14 ص
|6:37 ص
|12:43 م
|4:10 م
|6:49 م
|8:4 م
|الأقصر
|5:13 ص
|6:37 ص
|12:43 م
|4:10 م
|6:49 م
|8:3 م
|القاهرة الجديدة
|5:14 ص
|6:41 ص
|12:48 م
|4:16 م
|6:55 م
|8:12 م
|توشكى
|5:21 ص
|6:42 ص
|12:48 م
|4:14 م
|6:54 م
|8:6 م
|الدلنجات
|5:16 ص
|6:44 ص
|12:52 م
|4:20 م
|6:58 م
|8:17 م
|كاترين
|5:5 ص
|6:31 ص
|12:38 م
|4:6 م
|6:45 م
|8:1 م
|السادات
|5:17 ص
|6:44 ص
|12:52 م
|4:20 م
|6:58 م
|8:16 م
|مدينة 15 مايو
|5:14 ص
|6:41 ص
|12:48 م
|4:17 م
|6:55 م
|8:12 م
|الصالحية الجديدة
|5:12 ص
|6:40 ص
|12:47 م
|4:15 م
|6:53 م
|8:12 م
|العاشر من رمضان
|5:12 ص
|6:39 ص
|12:46 م
|4:15 م
|6:53 م
|8:11 م
|العاصمة الادارية الجديدة
|5:13 ص
|6:40 ص
|12:47 م
|4:16 م
|6:54 م
|8:12 م
|العبور
|5:13 ص
|6:41 ص
|12:48 م
|4:16 م
|6:55 م
|8:12 م
|الفشن الجديدة
|5:17 ص
|6:43 ص
|12:50 م
|4:18 م
|6:57 م
|8:13 م
|المنصورة الجديدة
|5:14 ص
|6:43 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:57 م
|8:16 م
|النوبارية الجديدة
|5:11 ص
|6:39 ص
|12:46 م
|4:15 م
|6:53 م
|8:11 م
|بدر
|5:21 ص
|6:48 ص
|12:56 م
|4:24 م
|7:2 م
|8:20 م
|بنى مزار الجديدة
|5:11 ص
|6:36 ص
|12:43 م
|4:11 م
|6:50 م
|8:6 م
|بورسعيد الجديدة سلام
|5:6 ص
|6:34 ص
|12:42 م
|4:10 م
|6:49 م
|8:7 م
|بئر العبد الجديدة
|5:12 ص
|6:40 ص
|12:47 م
|4:16 م
|6:54 م
|8:13 م
|توشكى الجديدة
|5:21 ص
|6:43 ص
|12:49 م
|4:15 م
|6:54 م
|8:7 م
|حدائق العاصمة
|5:10 ص
|6:37 ص
|12:44 م
|4:12 م
|6:51 م
|8:8 م
|رشيد الجديدة
|5:1 ص
|6:30 ص
|12:37 م
|4:6 م
|6:44 م
|8:3 م
|رفح الجديدة
|5:15 ص
|6:43 ص
|12:51 م
|4:19 م
|6:58 م
|8:16 م
|سفنكس الجديدة
|5:13 ص
|6:40 ص
|12:47 م
|4:16 م
|6:54 م
|8:11 م
|شرق العوينات
|5:15 ص
|6:37 ص
|12:43 م
|4:8 م
|6:48 م
|8:1 م
|غرب النوبارية
|5:10 ص
|6:38 ص
|12:45 م
|4:14 م
|6:52 م
|8:10 م
|منوف
|5:15 ص
|6:43 ص
|12:50 م
|4:19 م
|6:57 م
|8:15 م
|ديارب نجم
|5:13 ص
|6:40 ص
|12:48 م
|4:17 م
|6:55 م
|8:14 م
|ابو تشت
|5:15 ص
|6:39 ص
|12:46 م
|4:13 م
|6:52 م
|8:7 م