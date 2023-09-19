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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 99.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 كالآتي:

دولار أمريكي

30.75

30.85


يورو

32.7734

32.9385


جنيه إسترليني

38.0624

38.2663

 


درهم الإمارات العربية

8.3843

8.3994

 


دولار إسترالي

19.7661

19.8952


دينار بحريني

79.4615

81.8324

 


دولار كندي

22.7306

22.8569

 


فرنك سويسري

34.2542

34.4346

 


اليوان الصيني

4.216885

4.242241


كرون دنماركي

4.394552

4.416481

 


دينار أردني

42.7856

43.5488


(100) - ين ياباني

20.7953

20.9053
دينار كويتي

99.6339

99.919


كرون نرويجي

2.834284

2.866434


ريال عماني

78.0496

80.134


ريال قطري

8.0921

8.4727


ريال سعودي

8.1952

8.2254


كرون سويدي

2.745011

2.76399

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء أسعار صرف العملات الأجنبية دولار أمريكي يورو

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