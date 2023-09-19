الدينار الكويتي بـ 99.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 كالآتي:

دولار أمريكي

30.75

30.85



يورو

32.7734

32.9385



جنيه إسترليني

38.0624

38.2663



درهم الإمارات العربية

8.3843

8.3994



دولار إسترالي

19.7661

19.8952



دينار بحريني

79.4615

81.8324



دولار كندي

22.7306

22.8569



فرنك سويسري

34.2542

34.4346



اليوان الصيني

4.216885

4.242241



كرون دنماركي

4.394552

4.416481



دينار أردني

42.7856

43.5488



(100) - ين ياباني

20.7953

20.9053

دينار كويتي

99.6339

99.919



كرون نرويجي

2.834284

2.866434



ريال عماني

78.0496

80.134



ريال قطري

8.0921

8.4727



ريال سعودي

8.1952

8.2254



كرون سويدي

2.745011

2.76399