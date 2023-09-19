الدينار الكويتي بـ 99.6 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 كالآتي:
دولار أمريكي
30.75
30.85
يورو
32.7734
32.9385
جنيه إسترليني
38.0624
38.2663
درهم الإمارات العربية
8.3843
8.3994
دولار إسترالي
19.7661
19.8952
دينار بحريني
79.4615
81.8324
دولار كندي
22.7306
22.8569
فرنك سويسري
34.2542
34.4346
اليوان الصيني
4.216885
4.242241
كرون دنماركي
4.394552
4.416481
دينار أردني
42.7856
43.5488
(100) - ين ياباني
20.7953
20.9053
دينار كويتي
99.6339
99.919
كرون نرويجي
2.834284
2.866434
ريال عماني
78.0496
80.134
ريال قطري
8.0921
8.4727
ريال سعودي
8.1952
8.2254
كرون سويدي
2.745011
2.76399